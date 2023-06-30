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Коммерсантъ FM
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Военные евро

ЕЦБ опубликовал данные о резком росте спроса на банкноты весной прошлого года

Спрос на наличные деньги с начала военной операции РФ на Украине вырос не только в России и на Украине. Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал статистические данные о резко выросшем в марте—апреле 2022 года спросе на наличные евро, причем в основном в купюрах €100 и €200, наиболее популярных для «экстренных» сбережений. По крайней мере в странах вне еврозоны спрос на сбережения в наличных евро сохраняется, видимо, и сейчас.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

ЕЦБ к ежегодной конференции банка в португальской Синтре (см. “Ъ” от 28 июня) представил работу своих исследователей Элизабет Бекманн и Алехандро Замора-Переса «Влияние войны: экстремально высокий спрос на наличные евро в начале российского вторжения в Украину». Она косвенно демонстрирует масштабы и географию беспокойства домохозяйств в Европе с весны 2022 года. Данные об эмиссии наличных евро в марте—апреле прошлого года в самих странах еврозоны в принципе были доступны с октября 2022 года, но для точного определения масштабов «военного спроса на евро» требовались данные о кросс-страновом перемещении банкнот, в том числе о перетоке и обороте новонапечатанных банкнот в странах Европы и ее соседях за пределами зоны евро. Они появились впервые в конце 2022 года в регулярном обзоре Национального банка Австрии, в том числе о наличном обращении валют в Центральной Европе.

Бекманн и Замора-Перес специально уточняют, что основная часть спроса и выбытия банкнот из постоянного оборота приходится на купюры в €100 и €200 — стандартные в еврозоне средства тезаврации, поскольку оборот купюр в €500 сильно ограничен с 2019 года, выпуск их в обращение прекращен де-факто в 2018 году, и у этих банкнот плохая репутация среди населения (хотя они остаются законным платежным средством, общий их объем в наличном обращении, видимо, превышает €200 млрд). Напротив, €100 и €200 — стандартные средства личных сбережений в домохозяйствах как в странах зоны евро, так и в Центральной Европе, в том числе в Польше, Венгрии, Чехии, Болгарии, Румынии и на Украине.

Рост спроса на наличные евро четко зафиксирован в марте—апреле 2022 года в большинстве стран еврозоны, причем он, по сути, стал продолжением постоянного роста спроса на наличные евро в Европе с середины пандемии COVID-19 (осени 2021 года; до этого спрос на наличность в Европе существенно падал). Исследователи не приводят точных цифр «военной эмиссии» (она различается по странам, печатающим наличные евро), измеряя ее по «стандартным отклонениям» от средней эмиссии в конкретной стране, во всей еврозоне и в Центрально-Европейском регионе. С мая же 2022 года спрос упал до среднего уровня или даже немного ниже — банкноты постепенно выходят из сбережений в оборот.

В самой зоне евро спрос на евроналичность существенно коррелирует с наличием общих границ с Украиной (в том числе, видимо, из-за спроса на евро со стороны украинских беженцев и персонала миссий, работающих в стране): сильнее всего он был в Словакии, чуть меньше — в Литве, Эстонии и Финляндии, далее выделяется группа с несколько меньшим экстренным спросом в Латвии, Австрии и Германии. Практически не было этого спроса в Испании, Португалии, Греции и Ирландии. В Польше, не входящей в зону евро, наиболее существенно в этой группе европейских стран выросли оценки объемов средних запасов наличных евро на душу населения (с €70 до €100; впрочем, вне зоны евро сейчас наиболее высокие запасы евроналичности в Сербии — около €350 на душу). Практически во всех странах Центральной Европы выросла и склонность к конвертации банковских сбережений из национальных валют в евро.

Всего объем циркуляции наличных евро в мире в 2021 году превышал €1,5 трлн, объем обращения их за пределами зоны евро составлял от 30% до 50%. Исследование ЕЦБ в феврале 2021 года показало, что порядка трети евро в еврозоне не используется для обеспечения постоянных трансакций, а составляет сбережения: война в границах Европы, видимо, увеличила эту цифру — во второй половине 2022 года и позже компенсаторного снижения оборота евробанкнот после пикового спроса в марте—апреле 2022 года не наблюдалось.

Дмитрий Бутрин

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