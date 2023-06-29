Ярославская область в 2 раза сократила коммерческие кредиты в госдолге

Объем коммерческих кредитов в госдолге Ярославской области за два года упал с 25 до 10,6 млрд руб. Цифры в эфире Первого Ярославского озвучил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство ЯО

Фото: Ъ-Ярославль Правительство ЯО

Фото: Ъ-Ярославль

По мнению главы региона областные и муниципальные финансы за последнее время удалось оздоровить.

«Полтора-два года назад у нас было коммерческих кредитов 25 млрд руб. Коммерческие кредиты, по которым была коммерческая ставка. А теперь у нас из 49 млрд руб. долга Ярославской области коммерческих кредитов только 10,6 млрд руб. Остальные 80% — это федеральные деньги либо с нулевой ставкой, либо минимальной»,— заявил Михаил Евраев.

Ранее в правительстве Ярославской области сообщали, что досрочно был погашен коммерческий долг региона на сумму в 1,1 млрд руб.

Андрей Иванов