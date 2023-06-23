Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ярославском правительстве погасили коммерческий долг на 1,1 млрд рублей

В ярославском правительстве сообщили о сокращении долговой нагрузки на региональный бюджет за счет погашения обязательств по государственным ценным бумагам региона на сумму в 1 млрд 139 млн руб. Об этом рассказала пресс-служба ярославского правительства.

Правительство Ярославской области

Правительство Ярославской области

Фото: Дарья Петерсон

Правительство Ярославской области

Фото: Дарья Петерсон

Как отметил глава региона Михаил Евраев, столь значительное сокращение долговой нагрузки оздоровляет финансовую систему Ярославской области.

«Погашение мы осуществили за счет собственных доходных источников, а не за счет привлечения банковских кредитов. Благодаря этому, экономия по расходам на обслуживание государственного долга в этом году составит 63,6 млн рублей. Происходит серьезное оздоровление финансовой системы региона. Для области и муниципальных образований открываются новые возможности в социальной и инвестиционной политике»,— заявил Михаил Евраев.

По информации ярославского правительства доля рыночных заимствований в общем объеме долга на 1 июня 2023 года уменьшилась с 24,8% до 21,8%. Рыночный долг региона сейчас составляет около 10 млрд руб. Губернатор отметил, что правительство региона планирует минимизировать привлечение коммерческих заимствований и будет стараться справляться своими силами.

Финансовое оздоровление касается и муниципалитетов. В пресс-службе ярославского правительства напомнили, что в 2022 году региональные власти закрыли все коммерческие кредиты муниципальных образований на сумму 5,94 млрд руб. И только на процентах бюджеты муниципальных образований сэкономили 441 млн руб. Правительство взяло долги муниципалитетов на себя, заместив их федеральными бюджетными кредитами.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...