В ярославском правительстве погасили коммерческий долг на 1,1 млрд рублей

В ярославском правительстве сообщили о сокращении долговой нагрузки на региональный бюджет за счет погашения обязательств по государственным ценным бумагам региона на сумму в 1 млрд 139 млн руб. Об этом рассказала пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Дарья Петерсон Правительство Ярославской области

Фото: Дарья Петерсон

Как отметил глава региона Михаил Евраев, столь значительное сокращение долговой нагрузки оздоровляет финансовую систему Ярославской области.

«Погашение мы осуществили за счет собственных доходных источников, а не за счет привлечения банковских кредитов. Благодаря этому, экономия по расходам на обслуживание государственного долга в этом году составит 63,6 млн рублей. Происходит серьезное оздоровление финансовой системы региона. Для области и муниципальных образований открываются новые возможности в социальной и инвестиционной политике»,— заявил Михаил Евраев.

По информации ярославского правительства доля рыночных заимствований в общем объеме долга на 1 июня 2023 года уменьшилась с 24,8% до 21,8%. Рыночный долг региона сейчас составляет около 10 млрд руб. Губернатор отметил, что правительство региона планирует минимизировать привлечение коммерческих заимствований и будет стараться справляться своими силами.

Финансовое оздоровление касается и муниципалитетов. В пресс-службе ярославского правительства напомнили, что в 2022 году региональные власти закрыли все коммерческие кредиты муниципальных образований на сумму 5,94 млрд руб. И только на процентах бюджеты муниципальных образований сэкономили 441 млн руб. Правительство взяло долги муниципалитетов на себя, заместив их федеральными бюджетными кредитами.

Андрей Иванов