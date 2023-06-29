В Краснодаре у «черного мусорщика» изъяли автомобиль за незаконный вывоз строительных отходов

В Краснодаре у мужчины, незаконно вывозившего строительный мусор, изъяли автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Выяснилось, что злоумышленник регулярно выбрасывал строительные отходы у контейнерной площадки на пересечении улицы Береговой и проезда Краснодонского. Весной текущего года в его отношении уже был составлен административный протокол, но он продолжил несанкционированные действия.
«Сотрудники городской Госавтоинспекции поймали нарушителя на пересечении улиц Ставропольской и Таманской»,— говорится в сообщении.
По данному факту будет проведено расследование, до окончания которого транспорт нарушителя будет находиться на спецстоянке.
Ранее в Краснодаре автомобили изъяли у нескольких правонарушителей, которые выбрасывали строительный мусор на улицу Бородинскую и в районе хутора Молькино.
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