В Краснодаре у «черного мусорщика» изъяли автомобиль за незаконный вывоз строительных отходов

В Краснодаре у мужчины, незаконно вывозившего строительный мусор, изъяли автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Выяснилось, что злоумышленник регулярно выбрасывал строительные отходы у контейнерной площадки на пересечении улицы Береговой и проезда Краснодонского. Весной текущего года в его отношении уже был составлен административный протокол, но он продолжил несанкционированные действия.

«Сотрудники городской Госавтоинспекции поймали нарушителя на пересечении улиц Ставропольской и Таманской»,— говорится в сообщении.

По данному факту будет проведено расследование, до окончания которого транспорт нарушителя будет находиться на спецстоянке.

Ранее в Краснодаре автомобили изъяли у нескольких правонарушителей, которые выбрасывали строительный мусор на улицу Бородинскую и в районе хутора Молькино.

Анастасия Донскова

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