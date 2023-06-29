В Финляндии впервые обнаружены комары, способные переносить лихорадку Западного Нила

В городе Пори в Финляндии обнаружен вид комаров Culex modestus, которые могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила. Это первый случай обнаружения этого вида комаров в Финляндии. Исследователи подчеркивают, что возможность распространения лихорадки в Финляндии крайне маловероятна, передает пресс-служба Университета Хельсинки.

Лихорадка Западного Нила — это инфекционная болезнь, она протекает в виде лихорадочного заболевания с симптомами интоксикации. В тяжелых случаях, которые наблюдаются в 1–5%, происходит поражение центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич). Человек может заразиться в результате укусов кровососущих комаров.

«На данный момент финнам не стоит беспокоиться по поводу обнаружения этого комара. На сегодняшний день в Финляндии не зафиксировано ни одного случая заболевания лихорадкой у людей или лошадей»,— передает пресс-служба слова исследовательницы Лорны Калвервелл, обнаружившей комара.

Уточняется, что для передачи лихорадки Западного Нила человеку комар сначала должен укусить зараженную птицу. Заразным насекомое становится не сразу, а спустя несколько дней, когда вирус попадает в его слюну. Госпожа Калвервелл отметила, что для возникновения лихорадки в Финляндии нужно, чтобы ею были заражены местные птицы и чтобы комаров Culex modestus было достаточное количество. Пока в стране обнаружен один экземпляр насекомого. При этом, по словам исследовательницы, маловероятно, что в Финляндии находится только одна особь Culex modestus.

В мае российские ученые открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками различных заболеваний, в том числе лихорадки Западного Нила. Как сообщал в марте Роспотребнадзор, в РФ случаи заражения человека лихорадкой фиксируются каждый год. В 2022 году зарегистрировано 33 случая. В течение 2023 года в России подтверждено два завозных случая заболевания: в Воронежской области — из Мальдивской Республики и в Красноярском крае — из Таиланда.

Эрдни Кагалтынов