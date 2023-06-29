На автотрассе в Адыгее сгорел грузовой автомобиль

В Адыгее на 1346 км автотрассы М-4 «Дон» полностью сгорел грузовой автомобиль «ГАЗель». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по РА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА

Сообщение о возгорании поступило дежурному в 20:10. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 47-летний водитель грузовика заметил задымление в салоне, остановил машину и покинул ее. Других пассажиров в салоне «ГАЗели» не было. На момент происшествия автомобиль был пустой, в нем не было ценного груза.

«В течение короткого времени возникшее пламя распространилось на весь грузовик. К моменту приезда экстренных служб автомобиль сгорел полностью. Пострадавших нет»,— говорится в сообщении.

На месте происшествия работали дополнительные наряды ДПС для регулирования движения. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка по установлению всех причин и обстоятельств.

Днем ранее в районе Адыгейска сгорел пассажирский автобус, следовавший из Геленджика в Ростов-на-Дону. Пассажиры заметили задымление, после чего водитель выполнил экстренную остановку и выпустил людей. На момент происшествия в автобусе находились 10 пассажиров. Пострадавших нет.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram