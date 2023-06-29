Воронежские власти оказывают помощь семье, пострадавшей от взрыва при прохождении колонн ЧВК «Вагнер»

Власти Воронежской области оказывают помощь семье, пострадавшей от взрыва возле райцентра Анна во время мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. Об этом сообщил руководитель управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Артем Сокольников.

При инциденте пострадали 31-житель региона, его супруга и двухлетняя дочка. Они двигались по трассе на автомобиле между Анной и Борисоглебском, когда на дороге и возле нее произошли два взрыва. Выбитыми стеклами мужчине и женщине порезало лица, ребенок также получил телесные повреждения. Ряд Telegram-каналов публиковал видео, на которых заметен авиаудар по трассе, но власти эту информацию не подтверждали.

Подробнее о том, как Воронежская и Липецкая области пережили мятеж ЧВК «Вагнер»,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин