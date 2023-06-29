Кандидат в президенты США Майк Пенс встретился с Зеленским в Киеве

Бывший вице-президент США Майк Пенс прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает NBC. Телеканал отмечает, что это первый визит в страну республиканца-кандидата на выборы президента США в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Пенс

Фото: Kevin Wolf, AP Майк Пенс

Фото: Kevin Wolf, AP

«Я здесь, потому что американским гражданам важно понять прогресс, которого мы достигли и как поддержка украинской армии соответствует нашим национальным интересам. Это укрепило мою решительность и подготовило к тому, чтобы вернуться в США и объяснять необходимость американской поддержки»,— сказал господин Пенс.

По данным NBC, Майк Пенс помимо Киева посетил несколько других украинских городов, включая Бучу и Ирпень. Телеканал CNN пишет, что в Киеве господин Пенс посетил центр для молодых украинцев, приехавших с занятых российскими силами территорий, Свято-Михайловский собор и Стену памяти павших защитников.

Владимир Зеленский, в свою очередь, опубликовал видео встречи с Майком Пенсом в своем офисе. «Обсудили нашу оборону, взаимодействие между нашими народами, сотрудничество по безопасности и важность решимости и определенности партнеров относительно будущего членства Украины в НАТО»,— написал украинский президент.

Майк Пенс был вице-президентом в администрации 45-го президента США Дональда Трампа. 7 июня он сообщил об участии в следующих выборах президента США. Как отмечает CNN, одна из целей визита господина Пенса на Украину — показать Владимиру Зеленскому готовность продолжать военную поддержку страны. Этот вопрос, отмечает телеканал, вызвал споры среди республиканцев.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян