Mercedes-AMG G63 получил лимитированную версию Grand Edition

Компания Mercedes-Benz представила особый вариант внедорожника Mercedes-AMG G63, посвященный 20-летию «заряженной» модификации.

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Автомобиль в исполнении Grand Edition окрашен в цвет Night Black Magno из каталога программы персонализации Manufaktur, дополненный золотистыми акцентами оттенка Kalaharigold Magno. Новинка получила золотистые 22-дюймовые колеса.

Интерьер отделан черной кожей с прострочкой золотистой нитью. В золотистом оттенке также выполнены отдельные декоративные элементы, а салон дополняют шильдики с обозначением спецверсии Grand Edition.

Технических изменений особая версия не подразумевает. Mercedes-AMG G63 сохранил 585-сильный 4-литровый бензиновый турбомотор V8, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.

Стоимость спецверсии внедорожника составит €228,8 тыс. Всего будет сделана 1 тыс. автомобилей Mercedes-AMG G 63 Grand Edition.

Максим Вершинин

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