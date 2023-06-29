Белгородский хутор Панков обстрелян из минометов; пострадало домовладение и два автомобиля

Украинские силовики обстреляли из минометов хутор Панков Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены забор одного частного домовладения и два автомобиля»,— рассказал глава региона.

Оперативные службы работают на месте.

Оповещения об обстреле стали приходить жителям Панкова около 15:00. Хутор расположен в полутора километрах от украинской границы.

Что происходит в Черноземье 29 июня в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин