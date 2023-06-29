Нижегородский земельный совет согласовал участки под проекты на 7,7 млрд рублей

Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области согласовал выделение семи участков под проекты общей стоимостью 7,7 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Три участка общей площадью 237 кв. м получит ООО «Печерские пески» под строительство спортивно-туристического комплекса около Гребного канала. Объем инвестиций оценивается в 3,5 млрд руб., срок создания — два года.

Совет согласовал выделение участков МКУ «ГлавУКС» под строительство детского сада на улице Акимова и нового корпуса школы №118 в Московском районе.

Проект ООО «ПРО-Берег» по строительству базы отдыха в Городецком округе получил статус социального. Это освобождает компанию от взносов за коммунальную инфраструктуру.

Кроме того, совет одобрил возможность строительства ФОКа на проспекте Кораблестроителей (ООО «Первая Нижегородская инфраструктура спорта») и спорткомплекса на улице Карла Маркса (ООО «Плейс») по концессии.

Елена Ковалева