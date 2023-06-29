Путин заявил, что зарубежные компании вытеснили российских конкурентов агрессивной рекламой

Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные компании вытесняли с российского рынка отечественные фирмы с помощью агрессивной рекламы. По его словам, после ухода иностранных компаний у российских бизнесменов появился серьезный шанс занять новые ниши.

«На протяжении долгого времени крупные зарубежные компании, по сути, вытесняли нашу отечественную продукцию. И причем далеко не всегда за счет качества и цены, а за счет агрессивной рекламы. И за счет, конечно, субсидирования тех товаров, которые они у себя дома производили»,— рассказал господин Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Москве.

При этом Владимир Путин обвинил Всемирную торговую организацию в том, что ее структуры не замечали этого или замечали, но ничего не делали. Также российский президент сообщил, что у западных компаний есть «умение обходить требования юридически корректным способом».

В ходе этого мероприятия глава государства заявил, что в каждом регионе РФ в самое ближайшее время должны быть созданы свои программы продвижения местных брендов. По мнению главы государства, «именно с этого начинается путь к общероссийскому и мировому узнаванию». Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что после ухода из России многих иностранных компаний, а также введения западных санкций против российских бизнес-структур «мир не рухнул» и «никакой катастрофы не произошло».

Александр Кислов