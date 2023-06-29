Пассажирские электросуда и проекты для транспорта

На стенде Sitronics Group представила несколько инновационных разработок и проектов — пассажирские суда на электротяге, VR-тренажер для обучения судоводителей, а также интеллектуальную транспортную систему (ИТС), внедряемую в Новосибирской агломерации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Sitronics Group Фото: предоставлено пресс-службой Sitronics Group

Экспозицию компании посетили помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский. Им были продемонстрированы различные модели электросудов, которые Sitronics Group строит на собственной верфи Emperium в Ленобласти. Это первое в России судостроительное предприятие, запустившее серийное производство электросудов класса «река — море» для пассажирских перевозок вместимостью от 50 до 200 пассажиров. В числе разработок прогулочные катамараны Ecocruiser, суда Ecovolt для водных прогулок и экскурсий, Ecobus и Cityvolt для использования в качестве речных трамваев. Производимые компанией суда уже вышли на маршруты в Москве, Нижнем Новгороде и Красноярске.

Фото: предоставлено пресс-службой Sitronics Group

Представленный VR-тренажер безэкипажного судовождения для обучения судоводителей был создан разработчиком морских и наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group). В программно-аппаратном комплексе на основе технологий виртуальной и дополненной реальности заложены математические модели разных типов судов и условий для проведения обучения при различных погодных условиях и в различных эксплуатационных условиях. Тренажер разрабатывался по заказу Минпромторга РФ для оснащения отраслевых учебных центров Российской Федерации. Он поможет в обучении судоводителей, операторов центров дистанционного управления, операторов служб управления движением судов в акваториях функционирования морских автономных надводных судов.

Фото: предоставлено пресс-службой Sitronics Group

Также на мероприятии Sitronics Group и Центр организации дорожного движения Новосибирской области представили первые результаты внедрения интеллектуальной транспортной системы в регионе. Развертывание ИТС началось в 2022 году с целью повышения уровня безопасности дорожного движения, выработки эффективных решений с целью предотвращения ДТП, оптимизации условий движения транспортных потоков и повышения пропускной способности дорог.

«Цель внедрения ИТС — повысить безопасность и комфорт горожан, снизив количество пробок и аварий на дорогах. Это комплекс систем, детекторов, центров обработки данных, платформы управления, объединяющий все аспекты транспортной системы конкретного города или региона — начиная от мониторинга движения транспортных средств и заканчивая управлением транспортной сетью. Такие комплексы успешно работают, к примеру, в Москве, где после внедрения значительно улучшена пропускная способность дорог и увеличена средняя скорость движения транспорта»,— рассказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Интеллектуальный комплекс управления дорожным движением представляет из себя единую платформу, которая состоит из подсистем, в числе которых модуль координированного управления движением, информирования участников дорожного движения, управления дорожными работами, администрирования транспортных нарушений, управления движением общественного транспорта и многие другие.

«Разработчиками на основных региональных дорогах в 2022 году были установлены 22 детектора транспорта — видеокамеры, которые на основании анализа видеопотока определяют тип транспортного средства, скорость движения, марку и модель, цвет, считывают государственный регистрационный знак. Интегрированная платформа видеоаналитики также позволяет прогнозировать заторы за счет анализа скорости транспортного потока, фиксирует возникшие препятствия на дороге в виде выпавшего груза или ДТП. В этом году реализация проекта продолжается — запланирована установка еще 31 детектора и 23 светофорных контроллера. Также в этом году мы принимаем модуль координированного движения и подсистемы метеомониторинга, который позволит прогнозировать влияние погодных условий и осадков на дорожное покрытие и принимать меры по нейтрализации негативных последствий»,— рассказал начальник отдела ИТС и обеспечения информационной безопасности ГКУ НСО ЦОДД Михаил Ионин.

СПРАВКА: Sitronics Group — многопрофильная российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение. Подробнее: www.sitronics.com.

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