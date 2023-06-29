Военнослужащий из Воронежа не смог обжаловать в кассации возвращение на службу после окончания контракта

Кассационный военный суд в Новосибирске оставил без удовлетворения жалобу военнослужащего Кирилла Шишкина на решение по его иску к крупной воронежской войсковой части. Ранее Воронежский гарнизонный военный суд признал правильными действия командования части, которое оставило военнослужащего на службе после указа о мобилизации: его контракт закончился раньше, но процедуру увольнения не успели завершить.

27 июня 2022-го господин Шишкин (его звание в документах судов не раскрывается) подал рапорт командиру части об увольнении с военной службы в связи с истечением срока контракта (он завершился 23 июня). 28 июня командование «положительно рассмотрело» рапорт и начало процесс увольнения. Но он затянулся: переданное в округ для подсчета выслуги лет личное дело вернулось в часть только 22 сентября 2022 года. Накануне указом президента РФ об объявлении частичной мобилизации увольнения в связи с истечением срока контракта были приостановлены; Кирилла Шишкина оставили на службе.

В феврале 2023 года гарнизонный суд отказал господину Шишкину, пытавшемуся оспорить неувольнение. В апреле 2023-го 2-й Западный окружной военный суд оставил решение без изменения.

Подробнее об обстоятельствах дела — в публикации «Ъ-Черноземье» «Указано служить».

Олег Мухин