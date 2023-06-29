На Кубани значительно выросло производство консервов, носков и товарного бетона

Индекс промпроизводства в Краснодарском крае за первые пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 111,8%. При этом индекс промпроизводства в обрабатывающей промышленности - 114,0%, в том числе в производстве пищевых продуктов — 114,0%. Об этом сообщается в пресс-выпуске Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pokayadoma.ru Фото: pokayadoma.ru

Значительный рост в январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был отмечен в выпуске безалкогольных напитков (на 26,2%), носков (в 2,1 раза), обуви – (на 33,9%). Производство лекарств увеличилось на 15,4%, товарного бетона – на 17,2%, стеклянных бутылок – в 1,8 раза. Рост в изготовлении трансформаторов составил 1,6 раза, матрасов выпустили в 1,7 раза больше по сравнению с годом ранее.

В пищевой промышленности рост показали производства сливочного масла (на 17,0%), соков (на 21,7%), сливок (на 26,2%), плодоовощных консервов (на 39,1%), растительных масел (на 45,1%).

Вместе с тем на Кубани сократилось производство мясных полуфабрикатов (на 9,0%), муки (на 10,1%), макарон (на 11,4%), колбас (на 7,5%).

Объем промышленного производства Кубани за первые четыре месяца 2023 года вырос на 10,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram