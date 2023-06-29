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Коммерсантъ FM
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В городе запахло «Бальзамом»

В Нижнем Новгороде произошел крупный пожар на химическом заводе

Нижегородские пожарные несколько часов занимались тушением пожара на территории завода «Бальзам», который выпускает лаки, краски и эмали, а затем ликвидировали последствия ЧП. Пожар начался утром 29 июня во время того, как из подъехавшей на предприятие автоцистерны сливали толуол. Сначала взорвалась одна емкость с жидкостью, потом вторая. Причиной взрыва и разгоревшегося после него пожара могло стать нарушение техники безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в рамках которого на предприятии изъята документация.

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Пожарные тушат огонь на территории завода «Бальзам»

Пожарные тушат огонь на территории завода «Бальзам»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Столб дыма над заводом «Бальзам»

Столб дыма над заводом «Бальзам»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пожарные возле взорвавшейся цистерны

Пожарные возле взорвавшейся цистерны

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пожарные на территории завода «Бальзам»

Пожарные на территории завода «Бальзам»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Пожарные тушат огонь на территории завода «Бальзам»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Столб дыма над заводом «Бальзам»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пожарные возле взорвавшейся цистерны

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пожарные на территории завода «Бальзам»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

29 июня произошел крупный пожар на площадке АО «Бальзам» в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Жители видели большой столб густого черного дыма и слышали едкий химический запах.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», АО «Бальзам» было создано в январе 1994 года. Предприятие занимается производством пластмасс и синтетических смол, красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик. На официальном сайте предприятия также говорится, что оно выпускает канифоли, эмали и фенолформальдегидные смолы. В том месте, где произошел пожар, у завода находятся офисные помещения и склады лакокрасочных материалов.

Пожарным сообщение о возгорании поступило в 09:25. В областном управлении МЧС сообщили, что горит фура и несколько гаражей, расположенных вдоль железнодорожных путей. Позже стало известно, что возгорание началось с автоцистерны, в которой находился толуол. «Бальзам» использует его в своем производстве в качестве растворителя для краски. Перед началом пожара на заводской территории произошли два взрыва. В этот момент толуол перекачивали из автоцистерны в стоящие на складах емкости. Причиной взрывов могло стать нарушение техники безопасности при работе с легковоспламеняющимися жидкостями.

На начальной стадии пожара его тушением занимались более 50 пожарных и 14 единиц техники. Оценив обстановку, пожарные запросили дополнительные силы. Ранг пожара был повышен до второго, а позже до третьего. «Обстановка осложнялась тем, что на открытой площадке предприятия находились емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Огонь перекинулся на них. Было создано три расчета, которые занимались тушением этих емкостей, непосредственных очагов пожара и защитой офисных зданий. Третий ранг пожаров у нас бывает не часто, но за час нам удалось локализовать возгорание»,— рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Дмитрий Саенко.

К 14:00 региональное управление МЧС сообщило о полной ликвидации пожара. Во время происшествия пострадал водитель автоцистерны. Он получил ожоги более 90% тела. По данным Госинспекции по труду, мужчина скончался. Сейчас инспекция выясняет, с кем именно он находился в трудовых отношениях. На месте происшествия работали сотрудники СКР. Ими было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть человека»). После того как пожарные дали им доступ к месту происшествия, следователи начали сбор материалов и допрос свидетелей. Назначены необходимые экспертизы, на предприятии изымается документация.

Андрей Репин, Нижний Новгород

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