Екатеринбуржцы возлагают цветы и игрушки возле дома погибшего шестилетнего мальчика

Возле дома на Вторчермете, где жил погибший шестилетний мальчик Далер Б., жители Екатеринбурга возлагают цветы и мягкие игрушки. Напомним, об исчезновении Далера Б. стало известно в понедельник, 27 июня. В поиске пропавшего мальчика было задействовано более 1,5 тыс. человек, его искали несколько дней.

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Тело мальчика нашли рано утром 29 июня в большой сумке, которая находилась на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе. По информации СМИ, ребенок скончался еще в декабре, а гараж принадлежал семье опекунов. По подозрению в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) задержана опекун мальчика Вероника Наумова.

Уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что не понимает, как органы опеки несколько месяцев не могли заметить пропажи мальчика. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего, (ч.2 ст.293 УК РФ). Кроме того, госпожа Мерзлякова сообщила, что приемный отец Далера Б. 30 июня вернется с СВО.

Полина Хабарова

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