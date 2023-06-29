Новым гендиректором Группы «Синара» назначен Виктор Леш

Пост генерального директора АО «Группа Синара» занял Виктор Леш, ранее возглавлявший холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ). Михаила Ходоровского, занимавшего должность гендиректора с 2008 года, совет директоров избрал в качестве председателя совета директоров и президента компании, сообщили в пресс-службе «Синары».

Виктор Леш работает в Группе «Синара» с 2016 года, с 2017 года он возглавлял СТМ. Группа «Синара» — российский многоотраслевой холдинг. Приоритетными бизнес-направлениями холдинга являются транспортное машиностроение, финансовые услуги, девелопмент. Центральный офис холдинга расположен в Екатеринбурге.

Напомним, в марте прошлого года Дмитрий и Александр Пумпянские, находящиеся под санкциями ЕС, вышли из числа бенефициаров и совета директоров группы «Синара». Также они покинули советы директоров банка «Синара» и компании «Синара — Транспортные машины». Дмитрий Пумпянский также покинул пост президента группы «Синара», а Александр Пумпянский снял с себя полномочия председателя советов директоров группы «Синара» и «Банка Синара».

Анна Капустина

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