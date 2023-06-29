Рекомендации по работе с блог-платформой Gem4me

Платформа Gem4me – это экосистема, состоящая из сервисов для общения и блог-платформы. Сама блог-платформа состоит из трех отдельных разделов: Каналы, Лента и Каталог, и у каждого из них есть свои особенности и функционал. Подробное ознакомление с возможностями платформы поможет не пропустить полезные сервисы и эффективно использовать все возможности площадки.

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Каналы и личные предпочтения в разделе Каталог

В разделе «Каталог» каналы структурированы по темам и основным тематическим разделам. Подходящие блоги можно искать по ключевым словам в поисковой строке либо по названию канала, если оно заранее известно. Также можно выбирать раздел по интересующей теме и выбрать там канал из предложенного списка.

В этом разделе есть и специальные подборки. Они помогают пользователям узнать о новых и популярных каналах, а для авторов это возможность привлечь дополнительную аудиторию. Есть несколько подборок каналов по разным направлениям: самые популярные каналы, рекомендации новых каналов и другие. Новые каналы с интересным контентом могут попасть в подборку «Не пропустите эти каналы» – это помогает начинающим авторам охватить больше аудитории и быстрее развивать свой паблик. В подборке «Самые популярные каналы» представлены блоги с большим количеством подписчиков и качественным контентом.

С выбором и рекомендациями каналов напрямую связан еще один функционал этого раздела. Когда пользователь впервые попадает в раздел «Каналы», система предлагает выбрать темы, которые ему интересны. В дальнейшем этот выбор будет влияет на рекомендации каналов, которые внутренний алгоритм платформы будет подбирать в соответствии с этими предпочтениями.

Преимущества Ленты новостей

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Лента новостей на платформе Gem4me – это отдельный раздел, в котором можно смотреть сразу все новые публикации на каналах из списка подписки. Встроенная новостная лента – это уникальная особенность платформы. Обычно подобный функционал встречается в социальных сетях, а для коммуникационной площадки это пока еще необычное явление.

Если вы решили посмотреть обновления на каналах, на которые вы подписаны, то можно не тратить время, чтобы заходить по одному в каждый из них. Смотреть сразу все новые публикации удобнее в разделе «Лента новостей». В этом разделе пользователю предлагают познакомиться и с другими каналами, на которые он пока не подписан, но которые похожи на уже выбранные им каналы и соответствуют списку приоритетных тем, выбранных при первом посещении раздела «Каталог».

Подготовка и размещение публикаций

Еще один встроенный сервис для блогеров – это редактор статей. При создании новой публикации можно использовать внутренний редактор, который позволяет создавать полноценные статьи: выделять заголовки, форматировать текст, добавлять изображения и сохранять черновики. При подготовке публикации с помощью этого редактора можно быть уверенным в корректности отображения всех элементов статьи, включая шрифты, размер картинок и многое другое.

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Советы по созданию нового канала

Если вы решили создать свой канал, то перед его запуском не помешает ознакомиться с рекомендациями о том, что важно учесть в его оформлении и ведении.

Название паблика должно быть не очень длинным, легко запоминаться и по возможности отражать тематическую направленность канала. Визуальное оформление лучше делать с использованием ярких цветов – так канал привлечет больше внимания в общем списке.

После размещения первых постов нельзя забывать о регулярности дальнейших публикаций. В этом случае канал быстрее наберет новых подписчиков и будет выше шанс попасть в подборку новых рекомендуемых каналов. А для размещения новых записей в нужное время поможет сервис отложенных публикаций.

В профиле канала можно также сразу указать свои платежные реквизиты для донатов – когда появятся первые постоянные читатели, они смогут поддержать понравившегося автора отправкой доната по указанным реквизитам без комиссии.

Общение с авторами и подписчиками

Gem4me – это многофункциональная платформа, которая включает в себя еще и площадку для общения с чатами, звонками и видеоконференциями. Поэтому помимо общения в комментариях как к своим публикациям, так и на каналах других авторов при желании можно лично обратиться к любому из пользователей платформы, чей комментарий или блог вас заинтересовал, чтобы задать вопрос, выразить свое мнение или поблагодарить за интересный материал. Эта экосистема общения благотворно скажется и на росте подписчиков вашего канала. А если своего канала пока нет, то активная вовлеченность и общение с другими пользователями сделают пребывание на блог-платформе живее и интереснее.

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