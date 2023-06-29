«Россети Тюмень» обеспечат электричеством новый полигон по переработке ТКО в Югре

«Россети Тюмень» обеспечат дополнительной мощностью новый полигон по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в ХМАО-Югре. Объект строится в рамках нацпроекта «Экология» для обслуживания Нижневартовска, Мегиона и ряда населенных пунктов Нижневартовского района. Начало работы полигона запланировано на 2025 год.



Объем инвестиций в проект составит около 2,9 миллиарда рублей, а мощность переработки будет достигать 180 тысяч тонн ТКО в год. На площади почти 50 гектаров планируется установить автоматическую линию сортировки отходов с применением магнитных и оптических сепараторов. Оборудование позволит извлекать для утилизации мелкие фракции, которые невозможно достать вручную.

Для электроснабжения полигона «Россети Тюмень» обеспечат выдачу дополнительных 2,4 МВт через смежную территориальную сетевую организацию. В ходе технологического присоединения объекта энергетики увеличат мощность трансформаторов тока на высоковольтной подстанции «Таежная».

Технологическое присоединение является одним из ключевых направлений деятельности компании «Россети Тюмень». Системообразующее предприятие макрорегиона регулярно подключает новые социально значимые и производственные объекты, чем улучшает качество жизни населения, помогает развитию промышленности и бизнеса в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

АО «Россети Тюмень»