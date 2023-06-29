Песков: большинство россиян поддерживают СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал социологические данные, согласно которым количество сторонников продолжения СВО сравнялось со сторонниками переговоров. Он заявил, что большинство россиян поддерживают спецоперацию и президента Владимира Путина.

«Они (данные.— ''Ъ'') показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, доминирующую абсолютную поддержку президента, там все понятно, там понятна вся методология, это дают столпы нашей социологии»,— рассказал господин Песков. При этом господин Песков подчеркнул, что не знает методологии и выборку исследования.

При этом Дмитрий Песков на уточняющий вопрос, что речь идет не о поддержке, а о выборе между продолжением боевых действий и переговорами, заявил, что для России главное — достижение целей спецоперации. «И эти цели будут достигнуты. Есть определенные усилия, чтобы вывести процесс достижения этих целей в политико-дипломатическое русло, но, к сожалению, сейчас для этого предпосылок нет, поэтому СВО продолжается»,— сказал представитель Кремля.

По данным Russian Field, доля тех, кто выступает за прекращение СВО и переход к мирным переговорам, составляет 44% и почти равняется числу сторонников продолжения боевых действий. Социологи Russian Field проводили исследование с 16 по 19 июня 2023 года, в опросе приняло участие 1,6 тыс. респондентов. Они также отмечают, что 64% опрошенных одобрили бы решение президента о наступлении на Киев — это рекордное значение за все время исследований команды. При этом переход к мирным переговорам положительно расценили бы 72% опрошенных.

Подробнее об исследовании, посвященном отношению россиян к СВО,— в материале «Ъ» «Привычная военная операция».

Полина Мотызлевская