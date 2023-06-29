Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СЖР усомнился в возможности блогеров регистрироваться в качестве СМИ

Союз журналистов России (СЖР) сомневается, что регистрация блогеров в качестве СМИ возможна. Однако председатель союза Владимир Соловьев заявил, что если какие-то блогеры решат самостоятельно зарегистрироваться, то СЖР это только поддержит.

«Это очередное такое предложение, которое периодически вбрасывается для изучения этого вопроса, но обычно это ничем не заканчивается. Если какие-то блогеры самостоятельно решат регистрироваться официально как СМИ, мы можем это только поддерживать и приветствовать, конечно, но мы в СЖР сильно сомневаемся, что такое возможно»,— рассказал господин Соловьев (цитата по «РИА Новости»).

Комментируя инициативу первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, которая предложила внести деятельность блогеров в справочник видов деятельности, глава СЖР предположил, что «внести, наверное, можно». При этом он считает, что деятельность большинства блогеров не имеет отношения к журналистике.

«Подавляющее большинство блогеров занимаются зарабатыванием денег или просто каким-то видом творчества самостоятельным, не имеющего никакого отношения ни к журналистике, ни к писательству, ни к чему-то другому»,— добавил он. Господин Соловьев отметил, что только малая часть блогеров пытается писать ежедневно на политические, экономические и общественные темы.

С предложением внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности и указать в нем блогеров Яна Лантратова обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову. По мнению госпожи Лантратовой, такая мера позволит соблюсти баланс отрасли и государства и решить проблему правового статуса инфлюенсера (блогера).

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Блогеров подводят под СМИ».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...