СЖР усомнился в возможности блогеров регистрироваться в качестве СМИ

Союз журналистов России (СЖР) сомневается, что регистрация блогеров в качестве СМИ возможна. Однако председатель союза Владимир Соловьев заявил, что если какие-то блогеры решат самостоятельно зарегистрироваться, то СЖР это только поддержит.

«Это очередное такое предложение, которое периодически вбрасывается для изучения этого вопроса, но обычно это ничем не заканчивается. Если какие-то блогеры самостоятельно решат регистрироваться официально как СМИ, мы можем это только поддерживать и приветствовать, конечно, но мы в СЖР сильно сомневаемся, что такое возможно»,— рассказал господин Соловьев (цитата по «РИА Новости»).

Комментируя инициативу первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, которая предложила внести деятельность блогеров в справочник видов деятельности, глава СЖР предположил, что «внести, наверное, можно». При этом он считает, что деятельность большинства блогеров не имеет отношения к журналистике.

«Подавляющее большинство блогеров занимаются зарабатыванием денег или просто каким-то видом творчества самостоятельным, не имеющего никакого отношения ни к журналистике, ни к писательству, ни к чему-то другому»,— добавил он. Господин Соловьев отметил, что только малая часть блогеров пытается писать ежедневно на политические, экономические и общественные темы.

С предложением внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности и указать в нем блогеров Яна Лантратова обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову. По мнению госпожи Лантратовой, такая мера позволит соблюсти баланс отрасли и государства и решить проблему правового статуса инфлюенсера (блогера).

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Блогеров подводят под СМИ».

Милена Костерева