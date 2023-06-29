В районе ярославских садоводств нашли разливы химических веществ

На обочинах автодороги «Ярославль—Углич» Ивняковского сельского поселения, в полосе отвода федеральной трассы, на дороге к деревням Подберёзново и Ефремово, а также на части земель сельхозназначения обнаружены разливы химических веществ с резким едким запахом. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: СНТ Русь Место происшествия

Фото: СНТ Русь

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в прокуратуру, Роспотребнадзор и в департамент пожаловались жители садоводств «Русь» и «Солнечный». Люди с начала июня жалуются на едкий запах, от которого тошнит и невозможно дышать. Как пояснили в департаменте охраны окружающей среды, розливы хим. веществ обнаружили сотрудники администрации Ярославского района. Причем как на землях сельхозназначения, так и на обочинах дорог. Какое именно вещество разлили, неизвестно.

О ситуации уведомлены Россельхознадзор и администрация ФГУ «Упрдор Холмогоры», в ведении которой находится дорога «Ярославль—Углич». Как добавили в департаменте, информация в федеральные структуры отправлена «для рассмотрения и принятия мер». Как следует из обращения жителей в «Ъ-Ярославль», по состоянию на 29 июня каких-либо мер по ликвидации розливов ни федеральные, ни региональные структуры не предпринимают.

Андрей Иванов