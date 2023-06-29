Ярославские садоводы задыхаются от химического запаха возле Ивняков

Председатели СНТ «Русь» и СНТ «Солнечный» Ивняковского сельского поселения направили жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор по поводу резкого химического запаха в районе садоводств. Авторы обращения считают, что сложившаяся экологическая обстановка в районе деревни Чурилково влияет на их жизнь и здоровье. Тексты обращений председатели СНТ предоставили «Ъ-Ярославль».

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Фото: СНТ Русь Растения на месте высыхают

Фото: СНТ Русь

Резкий химический запах на автодороге Р-132 «Ярославль—Углич» в районе Чурилково появился около 2 недель назад, особенно сильно пахнет в районе съезда к СНТ, при сильном ветре химические пары доходят до жилых домов.

«Дышать невозможно, запах затрудняет дыхание, глаза слезятся, обостряются аллергические процессы, иногда тошнит. Большая просьба разобраться в ситуации и принять соответствующие меры к ответственным лицам, обязать (выдать предписание) устранить причины возникновения запаха»,— говорится в обращении СНТ «Русь» в прокуратуру.

Люди уже жаловались в Роспотребнадзор, но ответ не порадовал.

«На мое обращение в Роспотребнадзор от 22.06.23 получен ответ: "Провести экспертизу с лабораторными исследованиями едкого запаха в воздухе не предоставляется возможным". Что делать гражданам, проходящим мимо места, где невозможно дышать?»— задается вопросом председатель СНТ «Русь».

Помимо обращения в прокуратуру, садоводы написали и повторную жалобу в Роспотребнадзор и в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Андрей Иванов