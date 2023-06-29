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Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на прекращение полномочий главы кассации

Жалоба на прекращение полномочий председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова принята к производству высшей судебной инстанцией России. Об этом сообщается в картотеке дел Верховного суда РФ.

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Дело Александра Ефанова рассмотрит заместитель председателя ВС РФ Игорь Рудаков. Он руководит дисциплинарной коллегией Верховного суда России.

Решение об отставке Александра Ефанова было принято в конце апреля. Также его лишили первого квалификационного класса. Основанием для этого стали сведения, поступившие в контрольный орган от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Экс-глава суда пожаловался на ВККС».

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