Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на прекращение полномочий главы кассации

Жалоба на прекращение полномочий председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова принята к производству высшей судебной инстанцией России. Об этом сообщается в картотеке дел Верховного суда РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Дело Александра Ефанова рассмотрит заместитель председателя ВС РФ Игорь Рудаков. Он руководит дисциплинарной коллегией Верховного суда России.

Решение об отставке Александра Ефанова было принято в конце апреля. Также его лишили первого квалификационного класса. Основанием для этого стали сведения, поступившие в контрольный орган от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Экс-глава суда пожаловался на ВККС».