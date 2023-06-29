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Коммерсантъ FM
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Подмосковный главк СКР подтвердил гибель сотрудника МВД в перестрелке в Орехово-Зуево

Следственное управление СКР по Московской области сообщило, что в городе Орехово-Зуево 26-летний мужчина открыл огонь по сотрудникам МВД, один из полицейских скончался. Силовики уточняют, что подозреваемый в совершении преступления уже задержан.

По данным подмосковного главка СКР, мужчина открыл огонь, когда сотрудники МВД пытались задержать его и трех его предполагаемых подельников по подозрению в вымогательстве.

«Преступник осуществил не менее пяти выстрелов из пистолета в сотрудников полиции. В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице»,— сообщили в СУ СКР по Московской области.

В настоящее время стрелявший в полицейских мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух оперуполномоченных ОУР УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу. В ближайшее время подозреваемому могут предъявить обвинение, после чего следствие выйдет в суд с ходайством об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Александр Кислов

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