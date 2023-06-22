Деревянное здание ж/д станции Горская включат в перечень памятников

Комиссия по установлению историко-культурной ценности КГИОП рекомендовала включить деревянное здание бывшего железнодорожного вокзала станции Горская в Курортном районе Санкт-Петербурга в перечень выявленных объектов культурного наследия. В настоящее время проект распоряжения комитета по охране памятников проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

Как пояснили в КГИОП, документ подготовлен на основании заключения комиссии по установлению историко-культурной ценности, проводившей работу по изучению здания в связи с поступившими в комитет заявлениями о включении объекта по адресу: пос. Лисий Нос, участок ж.д. «Авиационная ул. — Горский ручей», лит. Б в реестр.

Остановочный пункт «Горская» на Сестрорецкой ж/д ветке появился в 1894. Изначально станция носила название «Лисий Нос», по названию деревни, при которой была построена, но всего год спустя была переименована в Горскую. Здание вокзала работало до конца 1990-х годов. В 2000-е годы вокзал использовался в качестве продуктового магазина. Позднее он был законсервирован, обшит вагонкой, но сохранил подлинные стены и оформление. В настоящее время здание вокзала не используется. Наряду с дачей Ф.Ю. Кана здание вокзала является одним из последних сохранившихся исторических построек Горской.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет РФ проверит состояние усадьбы Демидовых в переулке Гривцова в центре Санкт-Петербурга. Просьба обратить внимание на этот объект, который является памятником федерального значения, поступила через онлайн-приемную ведомства.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте