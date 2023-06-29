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Коммерсантъ FM
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Нетаньяху объяснил отказ передать Киеву «Железный купол» опасениями, что его получит Иран

Израиль не разрешает США передать Украине систему противовоздушной обороны «Железный купол» из-за опасений, что она попадет в руки Ирану, сообщил премьер Биньямин Нетаньяху. По его мнению, если система окажется у Тегерана, то «миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности».

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Господин Нетаньяху в интервью The Wall Street Journal отверг призывы стран Запада присоединиться к отправке летальной военной помощи Украине. «У нас есть опасения, которых, я думаю, нет ни у кого из западных союзников Украины»,— объяснил он. Одной из причин израильский премьер назвал необходимость обеспечения «свободы действий» в Сирии.

Премьер Израиля рассказал, что передал России озабоченность растущими военными связями с Ираном. «Это очень тревожные отношения»,— добавил он.

Посол Украины в Израиле назвал опасения по поводу Ирана «полностью вымышленными и спекулятивными предположениями», передает The Wall Street Journal.

Израиль официально осуждает российскую военную операцию на Украине, но не поставляет Киеву вооружения. В интервью Jerusalem Post господин Нетаньяху уже говорил, что причинами, по которым Израиль не передает летальное вооружение, являются желание сохранить свободу действий в сирийском небе и координация с Москвой по вопросам, связанным с Ираном.

О позиции Израиля — в материале «Ъ» «Израиль меж многих огней».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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