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14 управляющих компаний Краснодара задолжали за горячую воду почти 27 млн рублей

По данным «Краснодартеплоэнерго», долги 14 УК Краснодара за подачу тепла составили 26,9 млн руб. Время просрочек по оплате у компаний составляет от трех месяцев до двух лет, пишет «Юга.ру».

Вечером 26 июня пять 16-этажных домов в Юбилейном микрорайоне Краснодара остались на двое суток без горячей воды. Причиной стали более 2 млн руб. долгов УК «Иван Калита». Тепло в котельную вернули по временной схеме 28 марта, а УК дали два месяца на выплату долга. 29 июня была внесена часть средств и долг снизился чуть более чем до 1 млн руб.

В УК отметили, что о причинах отключения тепловики якобы не сообщали. Начальник юротдела «Ивана Калиты» Вероника Воронова сообщила, что в ресурсоснабжающую организацию было направлено письмо с попыткой выяснить причины отключения. УК также поставила в известность, что если подача ГВС не будет восстановлена, то она будет обращаться в контролирующие органы. Письмо осталось без ответа.

21 июня жители станицы Старокорсунской рассказали, что уже несколько дней в их домах нет водоснабжения. Такая проблема возникает с начала мая на протяжении уже несколько лет. Причиной часто называют полив огородов. Но жители отмечают, что воды нет и в дождливые дни, и в холодное время года.

Татьяна Ручкина

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