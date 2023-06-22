Жители станицы Старокорсунской жалуются на регулярное отсутствие воды

21 июня в соцсетях жители станицы Старокорсунской рассказали, что уже несколько дней в их домах нет водоснабжения. По их словам, такая проблема возникает уже несколько лет. Как пишет «Юга.ру» со ссылкой на сообщения, вода в домах течет только ночью и тонкой струей из-за отсутствия давления в системе.

Жители пишут, что поставщик воды в станице — ЖКХ «Корсунское» — объясняет проблемы износом сетей более чем на 80%. Кроме того, в населенном пункте острая нехватка скважин, а население увеличивается. Для устранения проблемы необходима полная модернизация сети, однако поставщик самостоятельно не может решить проблему из-за отсутствия финансирования.

На размещенный в соцсетях пост отреагировали в муниципальном центре управления Краснодара. Там отметили, что 20 июня с 9 часов местное ЖКХ проводило техосмотр водонапорных башен. Было установлено, что из-за перебоев электроснабжения отключился автомат для подпитки электронасоса. После проверки его включили.

Но вечером того же дня водоснабжение снова пропало. По данным МЦУ, причиной стал сгоревший кабель на подстанции. После устранения неполадок водозабор подключили к электроэнергии около 16 часов и пообещали жителям возобновление водоснабжения в течение нескольких часов.

Однако, по словам местных, вода так и не появилась. Они отмечают, что перебои происходят регулярно с мая. Причиной проблемы часто называют полив огородов. Но жители отмечают, что воды нет и в дождливые дни, и холодное время года.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram