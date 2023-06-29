Объем выдачи автокредитов в Свердловской области в январе-мае вырос на 50%

В Свердловской области в январе-мае 2023 года выдали автокредиты на 10 млрд руб., что на 49,9% выше показателей аналогичного периода прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По объему выдачи автокредитов регион занимает девятое место в стране.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, стабилизации ситуации на авторынке способствовала государственная программа льготного автокредитования, которая с перерывами функционировала в прошлом и нынешнем году. «Стоит также отметить и рост среднего чека автокредита, который в мае 2023 года показал наибольшее значение за последние полтора года»,— добавил он.

Напомним, средний чек автокредита в Свердловской области за май вырос до 1,2 млн руб. По данному показателю регион занимает 18 место в стране. Сообщалось, что росту среднего размера автокредита в последнее время способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран.

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