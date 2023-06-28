Средний чек автокредита в Свердловской области за май вырос на 3% — до 1,2 млн рублей

В Свердловской области в мае 2023 года средний размер автокредита (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,2 млн руб., что на 3% выше показателей апреля, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По данному показателю регион занимает 18 место в стране.

«Росту среднего размера автокредита в последнее время во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков: При этом по-прежнему автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам ''хорошего кредитного качества'', значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне»,

В целом по России в мае средний размер выданных автокредитов составил 1,34 млн руб., увеличившись на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель растет уже четвертый месяц подряд и является наивысшим с начала 2022 года.

Напомним, выдача автокредитов в Свердловской области за май сократилась на 7,2% — было выдано 1,8 тыс. кредитов новые автомобили и автомобили с пробегом. Рекордный показатель за последние полтора года был отмечен в апреле. Самой популярной маркой по продажам стала отечественная «Лада». Эксперты прогнозируют, что летом объем выдачи кредитов может упасть.

Диана Сунагатуллина

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