В Севастополе анонсировали учения со стрельбой

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о тренировке на Черноморском флоте, которая будет сопровождаться громкими выстрелами.

«С 11 до 12 на Северном и Южном молах и в Камышовой бухте флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО (противоподводное диверсионное обеспечение) с практической стрельбой»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, город-герой неоднократно подвергался атакам летательных и подводных украинских беспилотников, большинство из которых были успешно отражены.

Александр Дремлюгин, Симферополь