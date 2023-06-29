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Коммерсантъ FM
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В Кавминводы пригласят инвесторов

Какую доходность могут принести санаторно-курортные комплексы

Санатории Кавказских Минеральных Вод собираются передать в частные руки. Такие предложения подготовили в Минэкономразвития, сообщил его глава Максим Решетников. Сейчас эти объекты в основном принадлежат федеральным ведомствам и профсоюзам. И, по словам министра, 40% санаториев нуждаются в реконструкции. На эти цели необходимо 50 млрд руб., которые бюджет выделить не может. При этом в Минэкономразвития увидели большой интерес со стороны частных инвесторов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Насколько этот регион привлекателен для вложений? Руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр отмечает, что направление в последние годы пользуется спросом у туристов. При этом нужной инфраструктуры там нет, отмечает собеседница “Ъ FM”:

Насколько развита курортная инфраструктура Северного Кавказа

Насколько развита курортная инфраструктура Северного Кавказа

«Есть что совершенствовать. Безусловно, нынешнее предложение не удовлетворяет спрос по цене и качеству. У людей есть потребность в санаторно-курортном лечении, они с удовольствием выбирают Кисловодск, Кавминводы, но качественной инфраструктуры не хватает. Там отстраиваются частные проекты, в Кисловодске, в частности, открываются санатории очень высокого уровня, но это единичные проекты. Например, Verba Mayr, который есть в Подмосковье, туда инвестирует частный бизнес. Что касается реновации основных санаторно-курортных комплексов, их очень мало, они в основном находятся в Кисловодске, но их мало».

Эти объекты могут приносить хорошую доходность, и они, скорее всего, будут интересны непрофильным инвесторам, отметил управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич:

«У нас очень мало профильных инвесторов. 80% гостиничного, санаторно-курортного бизнеса владеют непрофильные игроки. Такие объекты интересны любому человеку, который хочет абстрагироваться от металлургии, нефтепереработки, строительства и сделать что-то более долгосрочное с точки зрения окупаемости, но более душевное для себя и своей семьи.

Любой нормальный инвестор, который придет в этот бизнес, должен в любом случае взять профессиональную команду. Такие специалисты есть на рынке, их можно нанять. Заниматься этим бизнесом без профессионального персонала — это просто убийство.

Какие бюджетные направления для отдыха выбирают россияне

Какие бюджетные направления для отдыха выбирают россияне

Медицина требует определенного подхода, лицензирования, современных технологий, современного оборудования и так далее. Но Кавминводы отличаются тем, что им медицина в современном понимании — МРТ, рентгеновский аппарат — не требуется».

Также власти просят сделать постоянным курортный сбор в регионе. С таким предложением выступил губернатор Ставропольского края. В Ессентуках, Кисловодске Пятигорске и Железноводске в рамках эксперимента его размер сейчас составляет 100 руб. с человека. С августа мера распространится и на Минеральные Воды.

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Дарья Фоменко, Елена Иванова

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