Фура и гаражи горели в Нижнем Новгороде на площади 800 кв. м

Гаражи и фура горели утром 29 июня на шоссе Жиркомбината, 22, в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным Госинспекции труда, пожар начался на территории лакокрасочного завода «Бальзам». Погиб водитель грузовика, он получил ожоги 90% тела.

Сообщение о пожаре поступило в 9:45. Для тушения МЧС задействовало пожарный поезд. В 10:49 возгорание было локализовано на площади 800 кв. м.

Огонь тушил 51 пожарный и 14 единиц техники. На место выехали сотрудники прокуратуры Канавинского района.

Елена Ковалева, Нижний Новгород