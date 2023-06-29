В Забайкалье построят рембазу для военной техники на площади около 30 га

Военные строители в Забайкальском крае начали второй этап возведения масштабного автопарка для размещения, техобслуживания и ремонта автомобильной техники на площади 29 га. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на информацию Восточного военного округа Минобороны РФ, сдача объекта предусмотрена к концу 2024 года.

«В настоящее время возводятся железобетонные фундаменты хранилищ. Ангары для машин будут представлять собой большие металлические боксы отечественного производства»,— отмечается в сообщении.

Помимо отапливаемых хранилищ на территории базы будут выстроены иные служебные здания, контрольно-технический пункт, площадки для проверки технического состояния машин перед выездом из парка, пункт ТО и ремонта, инфраструктурные объекты — трансформатор, котельная, водозаборные и очистные сооружения, ограждение с системой охраны.

Отмечается также, что в нынешнем году в поселке Атамановка в Забайкалье будет построен новый военный городок с тремя солдатскими общежитиями, столовой, штабом, узлом связи, плацем, а также водозабором и котельной.

Влад Никифоров, Иркутск