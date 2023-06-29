Суд рассмотрит дело о хищении свыше 100 млн рублей при проведении северного завоза в красноярскую Игарку

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бюджетных средств при поставках товаров в Игарку (Красноярский край). Об этом сообщило управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу. По сведениям «Ъ», среди дюжины фигурантов дела — вице-спикер красноярского заксобрания и экс-депутат Госдумы РФ от ЛДПР Сергей Натаров и его сын Антон, который работал советником Александра Усса в бытность того губернатором Красноярского края.

«Следствием установлено, что в период с 2016 по 2018 год участники организованной группы, в которую входили руководители созданного муниципальным образованием учреждения и представители коммерческих организаций, организовали поставку и оплату товара с искусственно завышенной стоимостью, а также оказание фиктивных услуг, чем причинили ущерб на общую сумму свыше 100 млн руб.»,— говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным правоохранительных органов, поставки осуществлялись в рамках северного завоза (ежегодные мероприятия по обеспечению товарами и услугами отдаленных районов на Крайнем Севере в преддверии зимы).

Обвиняемым инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных криминальным путем), ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридических лиц). Дело насчитывает 16 эпизодов, материалы составляют около 270 томов. По информации прокуратуры, на имущество обвиняемых наложен арест в общей сумме свыше 30 млн руб., к ним заявлены иски о взыскании ущерба.

Как писал «Ъ», в декабре 2021 года красноярский суд санкционировал арест вице-спикера регионального заксобрания, бывшего депутата Госдумы РФ Сергея Натарова. В дальнейшем парламентарию неоднократно продлевали срок заключения под стражей, в последний раз — до 3 августа 2023 года. Антона Натарова, который ранее находился под домашним арестом, отпустили под подписку о невыезде.

Константин Воронов, Новосибирск