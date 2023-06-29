В порту Санкт-Петербурга обнаружили 50 кг наркотиков в бананах

Таможенники в порту Санкт-Петербурга обнаружили 50 кг порошкообразного запрещенного вещества среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Гавань. Ориентировочная стоимость партии наркотика на черном рынке превышает 450 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как сообщили 29 июня в Федеральной таможенной службе, согласно документам, груз следовал из Африки транзитом через Европу в Узбекистан. Наркотики нашли при сканировании контейнера. Инспектор увидел на мониторе посторонние предметы в скрытой полости холодильной установки.

В результате проверки таможенники извлекли из-под обшивки рефрижератора 50 упакованных в пленку брикетов с белым порошком.

По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские таможенники нашли 800 кг наркотиков в фуре, пребывающей в РФ из ЕС.

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