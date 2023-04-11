Петербургские таможенники нашли 800 кг наркотиков в фуре, пребывающей в РФ из ЕС

Сотрудники таможни Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с оперативниками ФСБ России изъяли более 773 кг гашиша. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе ФТС.

Наркотики таможенники обнаружили в тайнике грузовика. Речь идет о 7 600 плитках с гашишем. На черном рынке их стоимость достигает 350 млн руб. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело, задержаны двое граждан РФ и гражданин Белоруссии. У одного из россиян был вид на жительство в стране ЕС.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что житель Ленобласти получил пожизненное за производство одной из крупнейших в истории России партии наркотиков.

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