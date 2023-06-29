Лондон введет новые ограничения на доступ российских компаний к британским юристам

Правительство Великобритании внесло в парламент законопроект о введении дополнительных ограничений на доступ российских компаний к британским юридическим услугам. Новые санкции предполагают запрет на консультации по ряду бизнес-сделок, чтобы Россия не получила «экономическую выгоду от ведущей в мире юридической экспертизы». Ограничения накладываются на связанные с РФ «сделки между глобальными корпорациями» и на сделки «по международному кредитованию».

МИД Великобритании отмечает, что новые санкции расширяют ранее введенные ограничения по доступу российских компаний к британским юридическим услугам. Теперь под запрет попадают, например, консультации по привлечению иностранных средств.

По данным Лондона, до ввода российских войск на Украину британские юристы оказывали услуги компаниям из РФ на сумму около £56 млрд в год ($70 млрд). Не уточняется, как сократилась эта сумма после введения санкций.

Великобритания с начала военной операции РФ на Украине ввела антироссийские санкции против 1,5 тыс. человек, заморозила активы на £18 млрд. Введены ограничения на торговлю товарами на сумму около £19 млрд. Также британские санкции запрещают оказывать российским компаниям различные юридические, консультативные и экспертные услуги.

Об изменении глобального мирового подхода к праву и справедливости — в материале «Ъ» «Право на право».

Леонид Уварчев