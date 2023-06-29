СКР возбудил дела о наемничестве против 160 воюющих за Украину иностранцев

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела о наемничестве (ст. 359 УК) в отношении 160 иностранных граждан, которые, по данным ведомства, участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба СКР по итогам совещания, которое провел в Донецке председатель комитета Александр Бастрыкин.

«В результате взаимодействия с Министерством обороны РФ и другими оперативными службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран»,— говорится в сообщении.

Как уточнили в Следственном комитете, в настоящее время продолжается работа по идентификации погибших и поиску без вести пропавших участников военной операции и мирных жителей Донбасса. По результатам исследований установлены личности более 200 человек.

В конце апреля первое уголовное дело в отношении группы иностранцев, воевавших за Украину, поступило в военный суд в Ростове-на-Дону. Ранее слушания по нему проводились в ДНР, власти которой не исключали, что обвиняемым в наемничестве будет назначена смертная казнь. Однако позднее дело вернули в СКР, а по обвинению, предъявленному уже по Уголовному кодексу России, передали в суд, к юрисдикции которого относятся дела о военных преступлениях на новых российских территориях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинских наемников вызвали в донецкий суд».

Милена Костерева