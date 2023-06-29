«Удивительный пример "импортозамещения" в творчестве»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозиции художников — отца и сына — с узнаваемым творческим почерком, отображающим мифологическую систему жизни простых персонажей и провинции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Выставочные залы Москвы Фото: Выставочные залы Москвы

В Галерее на Песчаной, которая является одной из площадок Объединения «Выставочные залы Москвы» открыта семейная выставка «Люди живут. Алексей и Игорь Новиковы. Живопись». Отец и сын Новиковы — оба, кстати, академики Российской академии художеств (РАХ) — являются последовательными живописцами, что в наше время встречается уже не столь часто.

Игоря я знаю давно, еще с тех пор, как он большую часть жизни и творчества проводил в Швейцарии. Его история как художника очень любопытна. В конце 80-х он стал сооснователем знаменитого художнического сквота «Фурманный переулок» и очень интересно об этом рассказывает. А еще чуть раньше он практически придумал пиктограммы, которые теперь столь распространены в разных областях общественной жизни. Его люди-пиктограммы до сих пор наполняют плоскости его картин, всегда апеллируя к российским реалиям. Игорь давно вернулся — живет и работает на родине.

Его отец, Алексей Николаевич, которому сейчас 92 года, успел в конце войны закончить школу юнг и отслужил подводником. Позже стал художником с очень узнаваемым творческим почерком: яркие, сочные цвета, использование традиций русского народного декоративного искусства и лубка. Многие фигуры Новикова-старшего напоминают глиняную игрушку. При этом парадоксально по-академически выписаны и структурированы.

Кураторы — а это я и Антонина Галимзянова, представляющая портал «От и До. Искусство без посредников» — выстроили этот проект как своеобразное «путешествие по России». Более 70 живописных работ на плоскости и на объемах (у Игоря есть несколько работ, которые можно назвать «объектами» — расписанные человеческие головы, пиктограммы, вырезанные из металла).

Городские и сельские российские пейзажи, бытовые жанровые сценки, монастыри и пасторали — мифологическая система жизни простых персонажей, гармонично существующих в собственном провинциальном мире. Названия некоторых работ: «В Рожново», «Вечер в Саблино», «В Зарайске», «Деревня Крутой Верх», «Подмосковье», «Путешествие. Звенигородский монастырь», «Лето в Кошелево».

Примечательно, что на открытии многие говорили о том, что эта выставка являет удивительный пример «импортозамещения» в художественном творчестве.