Бизнесмен из Оренбурга обвиняется в хищении 1,5 млн рублей под видом продажи стройматериалов

Утверждено обвинительное заключение по делу о мошенничестве в отношении индивидуального предпринимателя (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из Оренбурга. Следствие вменило ему хищение свыше 1,5 млн. руб. у 38 потерпевших с марта по май минувшего года. Об этом сообщает городская прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По версии органов предварительного расследования, предприниматель искал граждан, желающих приобрести большой объем керамзитобетонных блоков, предлагал им услуги по их изготовлению и доставке, заведомо зная, что не собирается исполнять условия достигнутых договоренностей»,— говорится в сообщении.

При этом обязательным условием была предоплата товара в размере 50 %. После ее получения обвиняемый использовал средства клиентов по своему усмотрению. Уголовное дело в отношении предпринимателя рассмотрит Центральный районный суд Оренбурга.

Ранее фигурантом дела о мошенничестве стал адвокат столицы соседней с Оренбуржьем Самарской области. За 2,5 млн руб. он обещал доверителю помочь с установлением психического заболевания, хотя в действительности не мог этого сделать.

Георгий Портнов