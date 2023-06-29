Ветеранам боевых действий в Ленобласти выделят древесину для строительства

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли законопроект по социальной поддержке ветеранов и инвалидов боевых действий.

Как сообщили в региональном ЗакСе, инициатором поправок в законопроект «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Ленинградской области» стал областной прокурор Сергей Жуковский. Он предложил предоставлять лицам указанной категории 150 кубометров ликвидной древесины на строительство жилых домов.

Обсуждая документ, депутаты озвучили существующую проблему: по их словам, зачастую из-за того, что ближайшие лесные наделы находятся в аренде, населению для заготовки древесины выделяются делянки, до которых сложно добраться. В комитете по природным ресурсам наличие этой проблемы подтвердили, заявив, что знают и стараются решить данный вопрос, оперативно выделяя удобные делянки, когда арендаторы лесных наделов не продлевают договоры.

В результате законопроект о выделении древесины был принят областным ЗакСом сразу во втором и третьем чтениях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Санкт-Петербурга и Ленобласти согласовали первую совместную программу ремонта подъездных дорог к садоводствам.

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