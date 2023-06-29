На должность министра образования Нижегородской области претендуют 13 кандидатов

В очный этап конкурса на должность министра образования Нижегородской области прошли 13 кандидатов, сообщили в пресс-службе правительства региона. Среди претендентов – жители Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Калининграда и Ярославля.

Теперь соискателям предстоит защитить проекты по развитию отрасли и решить тематические кейсы. По итогам испытаний жюри выберет до пяти претендентов и порекомендует их для прохождения собеседования с губернатором.

С 2021 года должность министра образования Нижегородской области занимала Ольга Петрова. В феврале 2023 года ее назначили заместителем министра науки и высшего образования России.

Анастасия Еремина