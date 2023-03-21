Экс-адвокат из Самары подозревается в посредничестве во взяточничестве

Бывший адвокат стал фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что в минувшем году подозреваемый получил от гражданина 400 тыс. руб. для передачи должностным лицам. За незаконное вознаграждение юридическому лицу должны были оказать общее покровительство и помочь избежать привлечения к ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перед этим был сокращен срок заключения адвокату Палаты адвокатов Самарской области Олегу Курбанову. Ранее он был осужден за совершение мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ).

Георгий Портнов