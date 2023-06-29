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Новым депутатом Тюменской облдумы стал врач из ХМАО Владимир Ермолаев

Заместитель главного врача Нефтеюганской окружной клинической больницы Владимир Ермолаев стал новым депутатом Тюменской областной думы. На очередном заседании регионального парламента ему вручили удостоверение депутата. Отметим, ранее он был депутатом с 2016 по 2021 годы.

Владимиру Ермолаеву перешел мандат депутата от «Единой России», чемпиона мира по боксу Евгения Макаренко. В июне он отказался от мандата по собственному желанию.

Евгений Макаренко занимал пост депутата Тюменской облдумы разных созывов с 2011 года. Он является восьмикратным Чемпионом России по боксу, двукратным Чемпионом мира и Европы. Участник Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

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