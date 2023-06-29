В Ярославле поменяют схему заезда на Юбилейный мост

В Ярославле в ночь с 29 на 30 июня поменяется схема заезда на Юбилейным мост. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема заезда на мост

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Схема заезда на мост

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Изменения связаны с ремонтными работами, которые с мая ведутся на эстакадной части моста. В ночь на пятницу измениться принцип заезда на мост со стороны Полушкиной рощи и проспекта Октября. Как пояснили в департаменте дорожного хозяйства, машины пустят через резервный заезд на Тутаевском шоссе. Ранее он для заезда не использовался. В департаменте дорожного хозяйства заранее предупредили, что изменение схемы может привести к пробкам.

Сейчас дорожники завершают ремонт одной полосы на эстакадной части Юбилейного моста, а в ночь на 30 июня перейдут на вторую. Именно из-за ремонта закрывают традиционный заезд на мост. На второй полосе будут делать защитный слой бетона, гидроизоляцию, ремонтировать деформационные швы. На финальной стадии будут уложены два слоя нового асфальта. Завершить работы на Юбилейном мосту планируется до конца августа.

Андрей Иванов