Кабели для петербургских троллейбусов поменяют за 718 млн рублей

Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга подвел итоги двух конкурсов на выполнение работ по реконструкции трамвайных и троллейбусных линий на Тихорецком проспекте и проспекте Просвещения. Заказчиком выступает ГУП «Горэлектротранс».

Как сообщается на сайте госзакупок, контракт в итоге будет подписан с ООО «ПКФ "Снарк"». Подрядчик выполнит работы за 718 млн рублей.

Согласно данным СПАРК, компания ООО «ПКФ "Снарк"» зарегистрирована в Петербурге в 1996 году. В 2022-м выручка организации составила 477,6 млн рублей при чистой прибыли 113,8 млн руб. В портфеле госзаказа числятся 15 выигранных контрактов за 1,1 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, подведомственное городскому комитету по туризму, объявило конкурс на создание серии фотографий местных достопримечательностей и видов города за 39,8 млн рублей.

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