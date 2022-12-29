Wildberries построит в Ростовской области логистический центр за 13,5 млрд рублей

Международный маркетплейс Wildberries построит в Ростовской области логистический центр стоимостью 13,5 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Договоренность о планах реализации инвестпроекта была достигнута губернатором Ростовской области Василием Голубевым и главой компании Татьяной Бакальчук.

Площадь центра составит 183 тыс. кв. м. Планируется, что здесь будет создано 9 тыс. новых рабочих мест. Сопровождать проект будет АО «Региональная корпорация развития». Сроки реализации пока не уточняются.

Анастасия Назарова